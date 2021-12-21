UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Европе штамм "Омикрон" начнет доминировать в ближайшие недели, - ВОЗ

Автор: Дмитрий Кузнецов

Штамм коронавируса "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.

"Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - цитирует Клюге Reuters.

Представитель ВОЗ отметил, что "Омикрон" выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге призвал правительства европейских стран "усиливать, усиливать, усиливать" бустерную вакцинацию против коронавируса.

Напомним, ранее директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на новогодние праздники из-за распространения штамма "Омикрон".

Отметим, в США новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВОЗОмикронКоронавирус