В Европе штамм "Омикрон" начнет доминировать в ближайшие недели, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге.
"Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - цитирует Клюге Reuters.
Представитель ВОЗ отметил, что "Омикрон" выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.
Клюге призвал правительства европейских стран "усиливать, усиливать, усиливать" бустерную вакцинацию против коронавируса.
Напомним, ранее директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на новогодние праздники из-за распространения штамма "Омикрон".
Отметим, в США новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных.