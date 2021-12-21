В Европе штамм "Омикрон" начнет доминировать в ближайшие недели, - ВОЗ

Штамм коронавируса "Омикрон" в течение ближайших недель начнет доминировать в Европе. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала шире использовать бустерные дозы вакцины против инфекции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге .

"Мы видим надвигающийся шторм. В течение нескольких недель "Омикрон" будет доминировать в большем количестве стран европейского региона, подтолкнув уже загруженные системы здравоохранения ближе к краю пропасти", - цитирует Клюге Reuters.

Представитель ВОЗ отметил, что "Омикрон" выявлен как минимум в 38 из 53 европейских стран, которые входят в европейский регион. По его словам, штамм уже доминирует в Великобритании, Дании и Португалии.

Клюге призвал правительства европейских стран "усиливать, усиливать, усиливать" бустерную вакцинацию против коронавируса.