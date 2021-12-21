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"Отмененное событие лучше отмененной жизни": ВОЗ призывает отложить планы на праздники

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Женева, Вторник 21 декабря 2021 09:49
"Отмененное событие лучше отмененной жизни": ВОЗ призывает отложить планы на праздники Фото: генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на праздники. Он заявил, что это нужно для того, чтобы защитить здоровье населения, поскольку штамм "Омикрон" распространяется по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения", - подчеркнул он.

По его словам, в некоторых случаях это будет означать отмену или же отложение мероприятий.

С соответствующими заявлениями директор ВОЗ выступил после того, как эксперты в области здравоохранения отметили, что сейчас штамм "Омикрон" является доминирующим вариантом в США.

Он также добавил, что теперь есть свидетельства того, что этот вариант "распространяется значительно быстрее, чем "Дельта".

Напомним, в США зафиксировали первую смерть от штамма "Омикрон". Вместе с тем там заявили, что новый вариант коронавируса был обнаружен у более чем 73% инфицированных.

Добавим, в ВОЗ сообщили об имеющихся подтверждение того, что штамм "Омикрон" распространяется скорее его другие варианты. Кроме того, он может заражать вакцинированных и переболевших COVID.

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