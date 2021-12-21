"Отмененное событие лучше отмененной жизни": ВОЗ призывает отложить планы на праздники

Директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус призвал людей отменить свои планы на праздники. Он заявил, что это нужно для того, чтобы защитить здоровье населения, поскольку штамм "Омикрон" распространяется по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Отмененное событие лучше отмененной жизни. Нам необходимо принять "трудные решения", - подчеркнул он.

По его словам, в некоторых случаях это будет означать отмену или же отложение мероприятий.

С соответствующими заявлениями директор ВОЗ выступил после того, как эксперты в области здравоохранения отметили, что сейчас штамм "Омикрон" является доминирующим вариантом в США.

Он также добавил, что теперь есть свидетельства того, что этот вариант "распространяется значительно быстрее, чем "Дельта".