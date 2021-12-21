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У Європі штам "Омікрон" почне домінувати в найближчі тижні, - ВООЗ

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Брюссель, Вівторок 21 грудня 2021 21:31
У Європі штам "Омікрон" почне домінувати в найближчі тижні, - ВООЗ Фото: директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Штам коронавірусу "Омікрон" протягом найближчих тижнів почне домінувати в Європі. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала ширше використовувати бустерні дози вакцини проти інфекції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге.

"Ми бачимо насувається шторм. Протягом декількох тижнів "Омікрон" буде домінувати в більшій кількості країн Європейського регіону, підштовхнувши вже завантажені системи охорони здоров'я ближче до краю прірви", - цитує Клюге Reuters.

Представник ВООЗ зазначив, що" Омікрон " виявлений як мінімум в 38 з 53 європейських країн, які входять в європейський регіон. За його словами, штам вже домінує у Великобританії, Данії та Португалії.

Клюге закликав уряди європейських країн "посилювати, посилювати, посилювати" бустерну вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус закликав людей скасувати свої плани на новорічні свята через поширення штаму "Омікрон".

Відзначимо, в США новий варіант коронавірусу був виявлений у більш ніж 73% інфікованих.

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ВООЗ Омикрон Коронавірус
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