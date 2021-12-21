У Європі штам "Омікрон" почне домінувати в найближчі тижні, - ВООЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге .

"Ми бачимо насувається шторм. Протягом декількох тижнів "Омікрон" буде домінувати в більшій кількості країн Європейського регіону, підштовхнувши вже завантажені системи охорони здоров'я ближче до краю прірви", - цитує Клюге Reuters.

Представник ВООЗ зазначив, що" Омікрон " виявлений як мінімум в 38 з 53 європейських країн, які входять в європейський регіон. За його словами, штам вже домінує у Великобританії, Данії та Португалії.

Клюге закликав уряди європейських країн "посилювати, посилювати, посилювати" бустерну вакцинацію проти коронавірусу.