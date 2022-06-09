В Европе резко подорожал газ. В этот раз не из-за России

Freeport LNG, которая обеспечивает около 20% переработки СПГ в США, сообщила об остановке поздно вечером в среду после оценки ущерба объекту.

Влияние на рынок распространилось в четверг, подняв цены на газ в Европе, поскольку трейдеры опасались, что потеря поставок из США вызовет стресс на рынке, который и без того борется с сокращением поставок из России.

По словам аналитиков, европейские покупатели избегают российского СПГ из-за его вторжения в Украину.

"Это серьезное прекращение производства на крупном объекте в США", - сказал Алекс Мантон, директор по глобальному газу и СПГ в исследовательской компании Rapidan Energy. По его словам, Freeport LNG отгружает около четырех партий СПГ в неделю, а трехнедельная остановка уберет с рынка не менее 1 млн тонн СПГ.

"Это будет означать одно: дефицит. Конкуренция за спотовый СПГ приведет к росту мировых цен на СПГ", - сказал Мантон.

В Европе базовый месячный контракт на газ в нидерландском хабе TTF вырос на 12,6% до 88,70 евро за мегаватт-час (МВтч) на утренних торгах.