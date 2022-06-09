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У Європі різко подорожчав газ. Цього разу не через Росію

Фото: вибух на заводі з виробництва СПГ в США викликав різке зростання цін на газ в Європі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Завод виробництва зрідженого природного газу Freeport LNG закриється мінімум на три тижні після вибуху. Аварія на заводі на узбережжі Мексиканської затоки в Техасі викликала зростання цін на газ в Європі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Freeport LNG, яка забезпечує близько 20% переробки СПГ в США, повідомила про зупинку пізно ввечері в середу після оцінки збитку об'єкту.

Вплив на ринок поширився в четвер, піднявши ціни на газ в Європі, оскільки трейдери побоювалися, що втрата поставок з США викличе стрес на ринку, який і без того бореться зі скороченням поставок з Росії.

За словами аналітиків, європейські покупці уникають російського СПГ через його вторгнення в Україну.

"Це серйозне припинення виробництва на великому об'єкті в США", - сказав Алекс Мантон, директор з глобального газу та СПГ в дослідницькій компанії Rapidan Energy. За його словами, Freeport LNG відвантажує близько чотирьох партій СПГ на тиждень, а тритижнева зупинка прибере з ринку не менше 1 млн тонн СПГ.

"Це означатиме одне: дефіцит. Конкуренція за спотовий СПГ призведе до зростання світових цін на СПГ", - сказав Мантон.

У Європі базовий місячний контракт на газ в нідерландському хабі TTF виріс на 12,6% до 88,70 євро за мегават-годину (МВтч) на ранкових торгах.

Як повідомляло РБК-Україна, ЄС розробив план відмови від російського газу. ЄС має намір збільшити закупівлі скрапленого газу в США і Катарі, а також наростити потужності зеленої енергетики.

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