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В Европе пройдут крупнейшие со времен холодной войны учения стран НАТО

Военные самолеты Великобритании (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Около 8 тысяч военнослужащих британской армии примут участие в учениях по всей Восточной Европе в рамках одних из крупнейших учений со времен холодной войны. Программа учений предусматривает отражение вторжения России на одну из стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Guardian.

Этим летом десятки танков, сотни автомобилей и бронетранспортеров будут переброшены в страны НАТО, граничащие с Российской Федерацией, в соответствии с планами масштабных учений. В масштабных учениях примут участие десятки тысяч военнослужащих НАТО и альянса Объединенных экспедиционных сил, в который входят Финляндия и Швеция.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подчеркнул: "Безопасность Европы как никогда важна. В ходе этих учений наши войска объединятся с союзниками и партнерами по НАТО, демонстрируя солидарность и силу в рамках одного из крупнейших совместных развертываний со времен холодной войны".

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