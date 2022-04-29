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У Європі пройдуть найбільші з часів холодної війни навчання країн НАТО

Військові літаки Великобританії (Фото: facebook.com)
Автор: Константин Широкун

Близько 8 тисяч військовослужбовців британської армії візьмуть участь у навчаннях по всій Східній Європі в рамках одних з найбільших навчань з часів Холодної війни. Програма навчань передбачає відбиття вторгнення Росії на одну з країн НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Guardian.

Цього літа десятки танків, сотні автомобілів і бронетранспортерів будуть перекинуті в країни НАТО, що межують з Російською Федерацією, відповідно до планів масштабних навчань. У масштабних навчаннях візьмуть участь десятки тисяч військовослужбовців НАТО й альянсу Об'єднаних експедиційних сил, до якого входять Фінляндія і Швеція.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес підкреслив: "безпека Європи як ніколи важлива. У ході цих навчань наші війська об'єднаються з союзниками та партнерами по НАТО, демонструючи солідарність і силу в рамках одного з найбільших спільних розгортань з часів холодної війни".

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НАТО