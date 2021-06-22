В Европе против Google начато антимонопольное расследование

Сегодня, 22 июня Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против Google. Американскую компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в Интернете.

"Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, не нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам",- говорится в сообщении.

В частности, расследование выявит, нарушает ли Google свободу конкуренции, ограничивая доступ для рекламных целей третьих сторон к пользовательской информации на сайтах и в приложениях, но в то же время, сохраняя такую информацию для своего пользования.

"Равные условия существования имеют важное значение для всех отраслей рекламы. Честная конкуренция важна для рекламодателей. Мы рассмотрим политику Google по отслеживанию пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют честной конкуренции",- отметила вице-председатель Европейской комиссии Маргрет Вестагер.