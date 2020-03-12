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В Европе отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США

Новости » Политика     12.03.2020 - 08:23
В Европе отреагировали на решение Трампа о запрете поездок в США
Иллюстративное фото (csamir.com)

В ЕС считали, что будет "не настолько радикально"

Европейские представители ошеломлены новыми ограничениями на въезд в США граждан европейских стран, входящих в Шенгенскую зону, в связи со вспышкой коронавируса в мире. Об этом сообщил телеканал CNN.

В частности, бельгийский дипломат сказал телеканалу, что было известно лишь то, что с поездками из Европы "что-то произойдет, но не настолько радикально".

"Несколько европейских послов в Вашингтоне сообщили CNN, что они не знали, что это произойдет, несмотря на то, что были в контакте с администрацией в течение последних нескольких дней", - говорится в сообщении.

Напомним, президент США Дональд Трамп в обращении к нации объявил о введении новых ограничений на поездки из Европы, чтобы бороться с распространением коронавируса.

Ранее сообщалось, что в США новым коронавирусом COVID-19 заразились по меньшей мере 1 тыс. человек. По информации Министерства здравоохранения США, от вируса умерли 30 американцев.

Добавим, что в Украине также ввели ограничения в связи с угрозой заражения коронавирусом. Карантин в Украине начинает действовать сегодня и будет длится три недели.

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