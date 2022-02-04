В Европе новый штамм ВИЧ: что о нем известно

В Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ - VB. Он повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты вируса.

Согласно исследованию Оксфордского университета , новым штаммом заразились по меньшей мере 109 человек.

Этот штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса. Он имеет вирусную нагрузку от 3,5 до 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Это означает, объясняют ученые, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим.

Кроме этого они сообщают , что быстрое ухудшение здоровья после заражения VB означает, что раннее выявление и лечение являются "критическими".