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В Европе новый штамм ВИЧ: что о нем известно

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Амстердам, Пятница 04 февраля 2022 15:21
В Европе новый штамм ВИЧ: что о нем известно Фото: в Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Нидерландах ученые обнаружили новый штамм ВИЧ - VB. Он повреждает иммунную систему в два раза быстрее, чем другие варианты вируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Daily Mail.

Согласно исследованию Оксфордского университета, новым штаммом заразились по меньшей мере 109 человек.

Этот штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса. Он имеет вирусную нагрузку от 3,5 до 5,5 раз выше, чем текущий штамм. Это означает, объясняют ученые, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим.

Кроме этого они сообщают, что быстрое ухудшение здоровья после заражения VB означает, что раннее выявление и лечение являются "критическими".

В то же время независимые эксперты говорят, что найденный вариант штамма ВИЧ не столь опасен. Анализ показал, что VB возник в 1980-х годах и его распространение уменьшается с 2010 года.

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