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У Європі новий штам ВІЛ: що про нього відомо

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Амстердам, П'ятниця 04 лютого 2022 15:21
У Європі новий штам ВІЛ: що про нього відомо Фото: в Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ - VB. Він пошкоджує імунну систему вдвічі швидше, ніж інші варіанти вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.

Згідно з дослідженням Оксфордського університету, новим штамом заразилися щонайменше 109 людей.

Цей штам пошкоджує імунну систему і послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу. Він має вірусне навантаження від 3,5 до 5,5 разів вище, ніж поточний штам. Це означає, пояснюють науковці, що інфіковані люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим.

Окрім цього вони повідомляють, що швидке погіршення здоров’я після зараження VB означає, що раннє виявлення та лікування є "критичними".

Водночас незалежні експерти кажуть, що знайдений варіант штаму ВІЛ не настільки небезпечний. Аналіз показав, що VB виник у 1980-х роках і його поширення зменшується від 2010 року.

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