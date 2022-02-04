У Європі новий штам ВІЛ: що про нього відомо

У Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ - VB. Він пошкоджує імунну систему вдвічі швидше, ніж інші варіанти вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Daily Mail .

Згідно з дослідженням Оксфордського університету , новим штамом заразилися щонайменше 109 людей.

Цей штам пошкоджує імунну систему і послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу. Він має вірусне навантаження від 3,5 до 5,5 разів вище, ніж поточний штам. Це означає, пояснюють науковці, що інфіковані люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим.

Окрім цього вони повідомляють , що швидке погіршення здоров’я після зараження VB означає, що раннє виявлення та лікування є "критичними".