У Європі новий штам ВІЛ: що про нього відомо
У Нідерландах вчені виявили новий штам ВІЛ - VB. Він пошкоджує імунну систему вдвічі швидше, ніж інші варіанти вірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Daily Mail.
Згідно з дослідженням Оксфордського університету, новим штамом заразилися щонайменше 109 людей.
Цей штам пошкоджує імунну систему і послаблює здатність людини боротися з повсякденними інфекціями та хворобами швидше, ніж попередні версії вірусу. Він має вірусне навантаження від 3,5 до 5,5 разів вище, ніж поточний штам. Це означає, пояснюють науковці, що інфіковані люди з більшою ймовірністю передають вірус іншим.
Окрім цього вони повідомляють, що швидке погіршення здоров’я після зараження VB означає, що раннє виявлення та лікування є "критичними".
Водночас незалежні експерти кажуть, що знайдений варіант штаму ВІЛ не настільки небезпечний. Аналіз показав, що VB виник у 1980-х роках і його поширення зменшується від 2010 року.