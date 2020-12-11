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ЄС зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент

Брюссель, П'ятниця 11 грудня 2020 12:10
ЄС зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент
Фото: контент почнуть фільтрувати (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Європейський союз зобов'яже Facebook і YouTube видаляти терористичний контент протягом години після того, як він буде позначений. Інакше їх чекають штрафи - відповідно до нової угоди, досягнутої 10 грудня Європейським парламентом, країнами Євросоюзу та Європейською комісією.

Про це повідомляє DPA International.

"З часів терактів в Парижі ми ставили безпеку європейців на чільне місце порядку денного ЄС. Для захисту наших кордонів і запобігання тероризму. Тепер ми додали ще один шматок до головоломки: вимкніть терористичний контент!", - сказано в повідомленні "Європейської народної партії" в її акаунті в Twitter.

Джерела в ЄС повідомили DPA, що в разі систематичних порушень компанії можуть бути оштрафовані на кілька відсотків від їх річного обороту.

Вимога про видалення контенту також може надходити від влади іншої країни ЄС. Норма буде застосовуватися до всіх компаній, які надають інтернет-послуги, незалежно від того, чи перебувають вони в Євросоюзі.

Ці плани ще мають бути офіційно схвалені країнами ЄС і парламентом.

Нагадаємо, суд столичного округу Колумбія заборонив владі США вживати заходів щодо обмеження роботи програми TikTok. Заборона діє на час розгляду питання в суді.

РБК-Україна писало, що Facebook оголосила про заборону будь-якого контенту, який заперечує або спотворює Голокост.

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