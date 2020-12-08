Суд временно запретил властям США ограничивать работу TikTok

Фото: TikTok (pexels)

Суд столичного округа Колумбия запретил властям США принимать меры по ограничению работы приложения TikTok. Запрет действует на время рассмотрения вопроса в суде.

Об этом сообщает Reuters.

Ранее аналогичный запрет вынес федеральный суд Восточного округа штата Пенсильвания.

Напомним, власти США отстрочили блокировку социальной сети TikTok на территории страны. Запрет на использование приложения предварительно должен был вступить в силу 4 декабря.

РБК-Украина писало, что в сентябре Дональд Трамп подписал запрет на скачивание приложения TikTok в США. Администрация Трампа заявила, что запрет распространяется на еще одно мобильное приложение – WeChat.

Тогда представитель Министерства торговли США рассказал, что ведомство не будет запрещать дополнительные технические транзакции для TikTok до 12 ноября. Это дало компании дополнительное время на завершение переговоров по бизнесу в США.

Также ранее стало известно, что пакистанский телекоммуникационный регулятор заявил о блокировании китайской соцсети и приложения TikTok. Регулятор заявил о невозможности отфильтровать "аморальный и неприличный" контент.