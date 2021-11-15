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В Европе и Азии зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Автор: Иванна Шовкун

Европой и Азией начал распространяться птичий грипп. Вспышки H5N8 зарегистрировали в нескольких странах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Всемирная организация здравоохранения животных сообщила о нескольких вспышках тяжелого птичьего гриппа в Европе и Азии, что является признаком того, что вирус снова быстро распространяется.

Такая информация заставила насторожиться птицеводов, посколько это часто приводят к торговым ограничениям. Кроме того, предыдущие вспышки привели к уничтожению десятков миллионов птиц.

Также птичий грипп передается от животных к людям. В Китае сообщили о 21 заражении людей H5N6 в этом году, что больше, чем в 2020 году.

Южная Корея сообщила о вспышке болезни на ферме в Чхунчхон-Пукто, где насчитывается около 770 тысяч голов домашней птицы. Все животные были забиты.

Также Япония информировала о своей вспышке птичьего гриппа на птицефабрике на северо-востоке страны.

В Европе Норвегия сообщила о вспышке птичьего гриппа H5N1 в районе Рогаланда на птицефабрике, где насчитывается 7 тысяч птиц.

Известно, что вспышки обычно происходят осенью. болезнь распространяется мигрирующими дикими птицами. Также птичий грипп не передается при употреблении в пищу продуктов из птицы.

Напомним, в Дании произошла вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5 на индюшиной ферме в центральной части страны.

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Грипп