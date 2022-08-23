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В Европе с 2014 года выдали более 13 млрд долларов гарантий на проекты РФ, - Bloomberg

Фото: в Европе с 2014 года выдали более 13 млрд долларов гарантий на проекты РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

За последние 8 лет в Германии, Франции и Италии предоставили энергетическим проектам РФ гарантий, на общую сумму более 13 миллиардов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В течение 2014-2021 годов, так называемые экспортно-кредитные агентства Германии, Франции и Италии предоставили российским энергетическим проектам финансовых гарантий на сумму почти 13 миллиардов долларов, а их госбанки - еще на 425 миллионов долларов.

Часть из этих проектов связаны с подсанкционными российскими олигархами, в частности с Леонидом Михельсоном и Геннадием Тимченко. Также Германия и Италия предоставили гарантии крупнейшему в России заводу по переработке природного газа, который входит в структуру "Газпрома". Его исполнительный директор Алексей Миллер находится под санкциями ЕС с 2018 года.

Большинство экспортно-кредитных агентств действуют без надлежащего надзора со стороны общественности. США в отличие от Европы, полностью запретили своим экспортно-кредитным агентствам сотрудничать с Россией после аннексии ею Крыма.

По крайней мере два российских проекта в энергетической сфере, благодаря европейской финансовой поддержке, помогли РФ переориентировать свой экспорт в Азию. Это произошло на фоне экономических санкций после полномасштабной агрессии в Украине.

Напомним, что в ОП заявили о страхе отдельных европейских стран перед РФ.

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