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У Європі з 2014 року видали понад 13 млрд доларів гарантій на проекти РФ, - Bloomberg

Фото: У Європі з 2014 року видали понад 13 млрд доларів гарантій на проекти РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

За останні 8 років в Німеччині, Франції та Італії надали енергетичним проєктам РФ гарантій, на загальну суму понад 13 мільярдів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Протягом 2014-2021 років, так звані експортно-кредитні агентства Німеччини, Франції та Італії надали російським енергетичним проектам фінансових гарантій на суму майже 13 мільярдів доларів, а їхні держбанки - ще на 425 мільйонів доларів.

Частина з цих проектів пов'язані з підсанкційними російськими олігархами, зокрема з Леонідом Міхельсоном та Геннадієм Тімченком. Також Німеччина та Італія надали гарантії найбільшому у Росії заводу з перероблення природного газу, який входить до структури "Газпрому". Його виконавчий директор Алєксєй Міллєр перебуває під санкціями ЄС із 2018 року.

Більшість експортно-кредитних агентств діють без належного нагляду з боку громадськості. США на відміну від Європи, повністю заборонили своїм експортно-кредитним агентствам співпрацювати з Росією після анексії нею Криму.

Принаймні два російські проєкти в енергетичній сфері, завдяки європейській фінансовій підтримці, допомогли РФ переорієнтувати свій експорт до Азії. Це відбулось на тлі економічних санкцій після повномасштабної агресії в Україні.

Нагадаємо, що в ОП заявили про страх окремих європейських країн перед РФ.

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