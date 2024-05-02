UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Європарламенті знову закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС

Фото: у Європарламенті хочуть позбавити Грузію статусу кандидата (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Європейській комісії необхідно призупинити статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який надали Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовського євродепутата Пятраса Ауштрявічюса у Twitter.

За його словами, правляча партія Грузії "Грузинська мрія" не змогла зробити так, щоб її країна відповідала статусу кандидата на вступ до Євросоюзу.

"Прийнятий закон про іноземне втручання є кроком назад від демократичних принципів. Я закликаю Єврокомісію призупинити статус кандидата та скоротити економічну допомогу", - написав євродепутат.

Зазначимо, учора, 1 травня, позбавити Грузію статусу кандидата на вступ до ЄС закликала євродепутат Віола фон Крамон.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно правляча партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала розгляд у парламенті так званого законопроекту "про іноземних агентів". Ініціатива суперечить демократичним принципам, оскільки передбачає, що влада отримає важелі впливу на компанії, які фінансуються з-за кордону.

Аналогічний закон вже ухвалили в Росії, яка є авторитарною державою.

Учора, 1 травня, грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі відбувалися масові протести, під час яких силовики намагалися розігнати учасників акції.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄврокомісіяЄвросоюзГрузіяЄвропарламентВступ в ЄС