У Європарламенті знову закликають забрати у Грузії кандидатство на вступ до ЄС

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно правляча партія Грузії "Грузинська мрія" ініціювала розгляд у парламенті так званого законопроекту "про іноземних агентів". Ініціатива суперечить демократичним принципам, оскільки передбачає, що влада отримає важелі впливу на компанії, які фінансуються з-за кордону.

Аналогічний закон вже ухвалили в Росії, яка є авторитарною державою.

Учора, 1 травня, грузинський парламент ухвалив законопроект "про іноагентів" у другому читанні. У Тбілісі відбувалися масові протести, під час яких силовики намагалися розігнати учасників акції.

Більш детально про події в Грузії - у матеріалі РБК-Україна.

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