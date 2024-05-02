В Европарламенте снова призывают забрать у Грузии кандидатство на вступление в ЕС

Что предшествовало

Напомним, недавно правящая партия Грузии "Грузинская мечта" инициировала рассмотрение в парламенте так называемого законопроекта "об иностранных агентах". Инициатива противоречит демократическим принципам, поскольку она предусматривает, что власти получат рычаги влияния на компании, которые финансируются из-за границы.

Аналогичный закон уже приняли в России, которая является авторитарным государством.

Вчера, 1 мая, грузинский парламент принял законопроект "об иноагентах" во втором чтении. В Тбилиси проходили массовые протесты, в ходе которых силовики пытались разогнать участников акции.

Более детально о событиях в Грузии - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.