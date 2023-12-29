В Європарламенті збирають підписи щодо недовіри Єврокомісії через поступку Орбану

"10 млрд євро на стіл, він (прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, - ред.) вийшов із кімнати, ось вам квиточок за 10 млрд. Комісія, за моєю оцінкою, зробила помилку. Якщо треба було робити це відморожування, треба було робити раніше. Я не бачив жодного аналітичного паперу з боку Єврокомісії, на ґрунті чого було відморожено, тобто які критерії були виконані Угорщиною, з приводу яких ми ухвалили таке позитивне рішення на 10 млрд", - сказав Ауштрявічюс.

Він зауважив, що за його відомостями, немає таких жодних паперів, що підтверджують виконання Угорщиною вимог Єврокомісії.

"Країни-члени ЄС не були поінформовані. Отже, рішення політичне, а отже, ризик приймає хто? Фон Дер Ляєн. Тому деякі мої колеги в Європарламенті вже почали ініціативний процес - збирають підписи щодо недовіри ЄК", - додав він.

За словами політика, Орбан "зіграв партію, до якої він готувався більше року".

"28 мільярдів і більше заморожено. Він тепер отримав 10 із 28, 18 залишається. Це означає, що гра триватиме... Він (Орбан, - ред.) диктує умови, він є тим, хто починає і закінчує процес. Але за це Угорщина заплатить велику ціну, бо недовіра до Орбана ще зросла", - додав Ауштрявічюс.

Вихід Орбана під час голосування

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили початок переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося, попри те, що Угорщина загрожувала накласти вето на ініціативу.

Як повідомляли західні ЗМІ, прем’єр Угорщини Віктор Орбан вийшов із зали, коли на саміті обговорювалося питання відкриття вступних переговорів з Україною. Пізніше з'ясувалося, що такий вихід на чолі угорського уряду нібито запропонував канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Більш детально про те, що очікує на Україну після рішення про переговори, - у матеріалі РБК-Україна.

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