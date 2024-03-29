У Європарламенті закликали розслідувати можливий підкуп депутатів Росією

Низка депутатів Європейського парламенту закликали до розслідування інформації про те, що Росія підкуповувала членів органу для поширення пропаганди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Президент ліберальної групи Renew Валері Хаєр у ЄП у своєму листі закликала до "термінових дебатів" у парламенті з цього приводу.

Вони мають відбутися на наступному пленарному засіданні 10 квітня в Брюсселі.

"Якщо діючі члени Європарламенту або кандидати на майбутніх європейських виборах брали гроші від російського уряду чи їхніх довірених осіб або були корумповані ними, вони повинні бути викриті", - наголошує Хейєр.

Голландський євродепутат від "зелених" Бас Ейкхаут також закликав до розслідування щодо кандидатів, які балотуються на виборах до ЄП.

"Європейські вибори через 10 тижнів. Ми повинні бути впевнені, що жоден із кандидатів на цих виборах не оплачується росіянами", – йдеться в його заяві.

Між тим дві найбільші політичні групи в парламенті, Європейська народна партія та Соціалісти та демократи, майже не прокоментували звинувачення стосовно російського впливу.

Що передувало

Напередодні прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо заявив, що РФ підкуповувала депутатів Європейського парламенту для поширення пропаганди. За його словами, цього тижня було налагоджено тісну співпрацю між бельгійськими та чеськими спецслужбами з метою розгрому російської пропагандистської мережі.

Представник бельгійського прем'єра розповів журналістам, що це було сказано у контексті введення Чехією санкцій проти новинного сайту "Голос Європи". За допомогою нього також поширювалася російська пропаганда.

Так, 27 березня Чехія ввела санкції проти колишнього українського нардепа, зрадника Віктора Медведчука. Причиною стала зловмисна діяльність кума російського диктатора Володимира Путіна, яка була пов'язана з компанією "Голос Європи", яка займається проросійською пропагандою.

Також чеська Служба інформації безпеки повідомила, що Росія впливає на території держав ЄС і намагається впливати на політичні процеси.

Додамо, що 28 березня польські спецслужби провели низку обшуків у справі про діяльність мережі шпигунів РФ, які, зокрема, дискредитували Україну.