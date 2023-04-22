ua ru
Сб, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Європарламенті вважають, що ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю

Новость на русском →
Субота 22 квітня 2023 17:36
У Європарламенті вважають, що ЄС має бути готовим запровадити санкції проти Китаю Фото: Глава фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Якщо Китай рішить напасти на Тайвань, Європейський союз має стати на бік демократії та ввести санкції проти Пекіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави фракції "Європейської народної партії" Манфреда Вебера, яку приводить Der Spiegel.

"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", - йдеться у повідомленні.

Він назвав це найкращою можливістю запобігти ескалації в регіоні.

"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", - додав Вебер.

Раніше міністр фінансів США Джанет Єллен заявила, що США готові запровадити нові санкції проти Китаю.

Проте Вашингтон не прагне повного економічного відмежування від Пекіна. За словами глави Мінфіну США, це стане катастрофою для обох країн.

Глава МЗС Тайваню Джозеф Ву заявив, що Китай, ймовірно, готується до війни, проводячи такі навчання.

Китай почав працювати над створення кіберзброї, щоб "захопити контроль" над ворожими супутниками в умовах потенційної війни за Тайвань.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Китай Тайвань Європарламент Евросоюз
NEWS
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
Партії, олігархи й "оборонка". Зеленський увів у дію нові санкції проти Росії
DAILY
Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Міністр оборони Швеції Пол Йонсон: Ми маємо бути готові, що війна може бути довгою