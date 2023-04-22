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В Европарламенте считают, что ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая

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Суббота 22 апреля 2023 17:36
В Европарламенте считают, что ЕС должен быть готов ввести санкции против Китая Фото: Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер (flickr.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Если Китай решил напасть на Тайвань, Европейский союз должен стать на сторону демократии и ввести санкции против Пекина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы фракции "Европейской народной партии" Манфреда Вебера, которое приводит Der Spiegel.

"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", - говорится в сообщении.

Он назвал это лучшей возможностью предотвратить эскалацию в регионе.

"Такие лидеры как китайские и российские понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", - добавил Вебер.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что США готовы ввести новые санкции против Китая.

Однако Вашингтон не стремится к полному экономическому отграничению от Пекина. По словам главы Минфина США, это станет катастрофой для обеих стран.

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву заявил, что Китай, вероятно, готовится к войне, проводя подобные учения.

Китай начал работать над созданием кибероружия, чтобы "захватить контроль" над вражескими спутниками в условиях потенциальной войны за Тайвань.

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