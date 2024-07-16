У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через "мирне" турне Орбана, - ЗМІ
Депутати Європарламенту зажадали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росію і Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
63 євродепутати звернулися до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, глави Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберта Мецоле із заявою про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "уже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю глави Ради".
З 1 липня Угорщина прийняла ротаційне головування в Раді ЄС від Бельгії. Відтоді Орбан розпочав самопроголошені "миротворчі місії" до Києва, Москви, Пекіна і Вашингтона, стверджуючи, що представляє ЄС без дозволу.
Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема до Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворював свої повноваження", - написали законодавці, закликаючи парламент до відповідної реакції.
"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, тому що практика показала, що просте словесне засудження не має ефекту", - додали євродепутати.
Лист, підтриманий депутатами з різних країн і парламентських груп, включно з ЄНП, "Оновленням", "Лівими" і "Зеленими", є останньою спробою засудити Будапешт за його неправомірне головування. Комісія також попросила своїх комісарів не відвідувати неформальні зустрічі міністрів Угорщини, про що було оголошено в понеділок.
Головування Угорщини в ЄС та "мирна місія" Орбана
1 липня Угорщина, під керівництвом прем'єр-міністра Віктора Орбана, відомого своїми проросійськими поглядами, розпочала піврічне головування в Раді Європейського Союзу. Уже за кілька днів Орбан вирушив до низки країн із так званою "миротворчою місією".
2 липня він відвідав Київ, де закликав президента Володимира Зеленського припинити вогонь, скласти зброю і сісти за стіл переговорів. 5 липня Орбан прибув до Москви, де провів переговори з президентом Путіним, а потім вирушив із цією "мирною" місією до Китаю.
Поїздки Орбана викликали різку критику з боку керівництва ЄС, оскільки не були узгоджені з Брюсселем. Крім того, він не мав повноважень виступати від імені всього блоку.
У відповідь на дії Орбана шість країн ЄС заявили про намір бойкотувати засідання Ради під час угорського головування. Також міністри закордонних справ країн ЄС планують проігнорувати саміт у Будапешті, запланований на серпень.
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