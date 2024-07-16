У Європарламенті вимагають позбавити Угорщину права голосу в ЄС через "мирне" турне Орбана, - ЗМІ

Депутати Європарламенту зажадали позбавити Угорщину права голосу в ЄС після поїздок прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в Росію і Китай.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

63 євродепутати звернулися до глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, глави Європейської ради Шарля Мішеля та голови Європарламенту Роберта Мецоле із заявою про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан "уже завдав значної шкоди, експлуатуючи і зловживаючи роллю глави Ради".

З 1 липня Угорщина прийняла ротаційне головування в Раді ЄС від Бельгії. Відтоді Орбан розпочав самопроголошені "миротворчі місії" до Києва, Москви, Пекіна і Вашингтона, стверджуючи, що представляє ЄС без дозволу.

Орбан "здійснив кілька дипломатичних візитів, зокрема до Путіна в Росії та Сі Цзіньпіна в Китаї, під час яких він навмисно спотворював свої повноваження", - написали законодавці, закликаючи парламент до відповідної реакції.

"Це вимагає реальних дій, таких як призупинення права голосу Угорщини в Раді, тому що практика показала, що просте словесне засудження не має ефекту", - додали євродепутати.

Лист, підтриманий депутатами з різних країн і парламентських груп, включно з ЄНП, "Оновленням", "Лівими" і "Зеленими", є останньою спробою засудити Будапешт за його неправомірне головування. Комісія також попросила своїх комісарів не відвідувати неформальні зустрічі міністрів Угорщини, про що було оголошено в понеділок.