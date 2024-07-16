В Европарламенте требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за "мирного" турне Орбана, - СМИ

Депутаты Европарламента потребовали лишить Венгрию права голоса в ЕС после поездок премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию и Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

63 евродепутата обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Европейского совета Шарлю Мишелю и главе Европарламента Роберте Мецоле с заявлением о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан "уже нанес значительный ущерб, эксплуатируя и злоупотребляя ролью главы Совета".

С 1 июля Венгрия приняла ротационное председательство в Совете ЕС от Бельгии. С этого момента Орбан начал самопровозглашенные "миротворческие миссии" в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон, утверждая, что представляет ЕС без разрешения.

Орбан "совершил несколько дипломатических визитов, в том числе к Путину в России и Си Цзиньпину в Китае, во время которых он намеренно искажал свои полномочия", - написали законодатели, призывая парламент к соответствующей реакции.

"Это требует реальных действий, таких как приостановка права голоса Венгрии в Совете, так как практика показала, что простое словесное осуждение не имеет эффекта", - добавили евродепутаты.

Письмо, поддержанное депутатами из разных стран и парламентских групп, включая ЕНП, "Обновление", "Левых" и "Зеленых", является последней попыткой осудить Будапешт за его неправомерное председательство. Комиссия также попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров Венгрии, о чем было объявлено в понедельник.