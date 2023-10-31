У Європарламенті розповіли, як мають використовуватись 50 млрд євро з фонду допомоги Україні

Зокрема, йдеться про реформи в рамках євроінтеграційного курсу і регіонального розвитку, децентралізацію і дерегуляцію, антикорупційні заходи, максимальне залучення приватних інвестицій до розвитку економіки України і максимальну цифровізацію процесів відбудови, оскільки вони позитивно впливають на інвестиційний клімат України.

За її словами, в план для отримання 50 млрд євро від ЄС входить принцип "нового європейського баухаузу" - нової циркулярної економіки та нові принципи зеленого відновлення. Зокрема, йдеться про переробку будівельних відходів і їхнє повторне використання.

Голова комітету REGI Юнус Омарже також наголосив на важливості принципів зеленого розвитку - інвестиції, які отримуватиме Україна, за жодних умов не повинні шкодити довкіллю, тому українське законодавство у цьому плані слід наблизити до європейського. Втім, у створенні відповідних законодавчих актів у Україна матиме підтримку з боку ЄС.

"Підтримка ЄС не послаблюється, навпаки. Всі зобов'язання Європейського Парламенту, які Україна взяла на себе, будуть конкретизуватися. Це - ціль нашого візиту. Максимально підтримати і супроводжувати Україну на шляху впровадження реформ", - зауважив він.

За словами Омарже, вкрай важливо зараз дотримання Україною принципів децентралізації, оскільки це - і частина договору про її вступ до ЄС, і можливість втілити і інші євроінтеграційні цілі. Тому міжнародні колеги готові і підсилювати децентралізаційні заходи.

Крім цього, слід пам‘ятати, що першочергова умова для вступу України у ЄС - боротьба з корупцією. Україна, наголосив Омарже, вже багато зробила для боротьби з нею, тому комітет Європарламенту з питань регіонального розвитку готовий і надалі співпрацювати у цьому напрямку.

"Фінансування, яке отримає Україна, допоможе їй подолати всі ті виклики, що зараз встали перед нею. Але отримати мільярдну допомогу - це одне, а можливість їх грамотно використати - інше", - наголосив голова комітету REGI і додав, що Європарламент планує почати передавати Україні заплановані обсяги фінансування на початку 2024 року.

Україна, використовуючи фінансову допомогу ЄС, повинна дотримуватись певних правил. Зокрема, частина коштів фонду у 50 млрд євро має бути використана як технічна допомога і ще частина коштів з цього фонду буде передана окремим містам і територіальним громадам.

"Наша мета - перехід до політики згуртування, оскільки в ЄС це основа регіонального розвитку держав-членів. Мова, зокрема, про міжкордонну співпрацю: регіонів і громад України з європейськими колегами. Ми хочемо, щоб колишня співпраця з росією переорієнтувалася на співпрацю з державами - членами ЄС", - підсумував він.