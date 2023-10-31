В Европарламенте рассказали, как должны использоваться 50 млрд евро из фонда помощи Украине

В частности, речь идет о реформах в рамках евроинтеграционного курса и регионального развития, децентрализации и дерегуляции, антикоррупционных мерах, максимальном привлечении частных инвестиций к развитию экономики Украины и максимальной цифровизации процессов восстановления, поскольку они положительно влияют на инвестиционный климат Украины.

По ее словам, в план для получения 50 млрд евро от ЕС входит принцип "нового европейского баухауза" - новой циркулярной экономики и новые принципы зеленого обновления. В частности, речь идет о переработке строительных отходов и их повторном использовании.

Глава комитета REGI Юнус Омарже также подчеркнул важность принципов зеленого развития - инвестиции, которые будет получать Украина, ни при каких условиях не должны вредить окружающей среде, поэтому украинское законодательство в этом плане следует приблизить к европейскому. Впрочем, в создании соответствующих законодательных актов в Украине будет поддержана со стороны ЕС.

"Поддержка ЕС не ослабляется, наоборот. Все обязательства Европейского Парламента, которые Украина взяла на себя, будут конкретизироваться. Это цель нашего визита. Максимально поддержать и сопровождать Украину на пути внедрения реформ", - отметил он.

По словам Омарже, крайне важно сейчас соблюдение Украиной принципов децентрализации, поскольку это и часть договора о ее вступлении в ЕС, и возможность воплотить и другие евроинтеграционные цели. Поэтому международные коллеги готовы и усиливать децентрализационные мероприятия.

Кроме этого, следует помнить, что первоочередное условие для вступления Украины в ЕС - борьба с коррупцией. Украина, отметил Омарже, уже многое сделала для борьбы с ней, поэтому комитет Европарламента по вопросам регионального развития готов и дальше сотрудничать в этом направлении.

"Финансирование, которое получит Украина, поможет ей преодолеть все вставшие перед ней вызовы. Но получить миллиардную помощь - одно, а возможность их грамотно использовать - другое", - подчеркнул глава комитета REGI и добавил, что Европарламент планирует начать передавать Украине запланированы объемы финансирования в начале 2024 года.

Украина, используя финансовую помощь ЕС, должна соблюдать определенные правила. В частности, часть средств фонда в 50 млрд евро должна быть использована в качестве технической помощи и еще часть средств из этого фонда будет передана отдельным городам и территориальным общинам.

"Наша цель - переход к политике сплочения, поскольку в ЕС это основа регионального развития государств-членов. Речь, в частности, о приграничном сотрудничестве: регионах и общинах Украины с европейскими коллегами. Мы хотим, чтобы прежнее сотрудничество с россией переориентировалось на сотрудничество с государствами - членами ЕС", - подытожил он.