В Европарламенте обсуждают создание совместных оборонных проектов для ЕС, - Politico

В Европарламенте обсуждают необходимость создания новых проектов для усиления безопасности ЕС. В частности системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Эти проекты должны продемонстрировать гражданам ЕС способность защищать их интересы, например европейская система противоракетной обороны или совместные инициативы в области киберзащиты, которые укрепят безопасность на континенте.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил изданию Politico, что, несмотря на поддержку предложения Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз нуждается в создании дополнительных "флагманских проектов".

Стратегический план ЕС

Напомним, что Европейская Комиссия объявила о мобилизации 800 миллиардов евро для усиления оборонного потенциала ЕС. Из этой суммы 150 миллиардов евро будет направлено на финансирование производства современных средств противовоздушной обороны и модернизацию армий стран ЕС.

Это часть стратегии, направленной на усиление безопасности Европы, а также создание новых механизмов кредитования для поддержки оборонных инициатив. ЕС планирует привлечь частный капитал через инвестиционные банки и бюджетные средства для развития оборонной промышленности.