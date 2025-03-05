ua en ru
Ср, 05 марта News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Европарламенте обсуждают создание совместных оборонных проектов для ЕС, - Politico

Среда 05 марта 2025 13:00
UA EN RU
В Европарламенте обсуждают создание совместных оборонных проектов для ЕС, - Politico Фото: Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

В Европарламенте обсуждают необходимость создания новых проектов для усиления безопасности ЕС. В частности системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Председатель Европейской народной партии Манфред Вебер заявил изданию Politico, что, несмотря на поддержку предложения Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз нуждается в создании дополнительных "флагманских проектов".

Эти проекты должны продемонстрировать гражданам ЕС способность защищать их интересы, например европейская система противоракетной обороны или совместные инициативы в области киберзащиты, которые укрепят безопасность на континенте.

Стратегический план ЕС

Напомним, что Европейская Комиссия объявила о мобилизации 800 миллиардов евро для усиления оборонного потенциала ЕС. Из этой суммы 150 миллиардов евро будет направлено на финансирование производства современных средств противовоздушной обороны и модернизацию армий стран ЕС.

Это часть стратегии, направленной на усиление безопасности Европы, а также создание новых механизмов кредитования для поддержки оборонных инициатив. ЕС планирует привлечь частный капитал через инвестиционные банки и бюджетные средства для развития оборонной промышленности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Европарламент
NEWS
Россия сменила тактику. Готовится ли враг к новой ракетной атаке: мнение эксперта
Россия сменила тактику. Готовится ли враг к новой ракетной атаке: мнение эксперта
DAILY
Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Вадим Скибицкий, ГУР: Планы России не изменились - полная оккупация или контроль Украины