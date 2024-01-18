У Європарламенті хочуть скасувати посаду головного дипломата ЄС: названа альтернатива

Європейська народна партія (ЄНП), яка є найбільшою політичною партією в Європарламенті, у проєкті свого передвиборчого маніфесту пропонує створити окрему посаду комісара з питань оборони. Даним чином ініціатива передбачає трансформацію посади головного дипломата ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

Європейська народна партія, до якої також належить президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, традиційно виступає за інвестиції в європейську та трансатлантичну оборонну промисловість і збройні сили.

Згідно з проєктом маніфесту ЄНП на 2024 рік, наступний склад Єврокомісії повинен повністю змінити підхід до зовнішньої та оборонної політики Євросоюзу.

Партія пропонує трансформувати посаду головного дипломата ЄС, яку наразі обіймає соціаліст Жозеп Боррель.

Натомість пропонується замінити її на посаду міністра закордонних справ ЄС і призначити Раду європейської безпеки на його підтримку, "щоб ЄС міг швидко реагувати на міжнародні кризи і послідовно виконувати свої зовнішньополітичні рішення".

"Представники з питань зовнішньої політики, які досі призначалися соціал-демократами, часто не справлялися зі своїми обов'язками", - йдеться в документі.

Більша роль в оборонній політиці

Посада головного дипломата ЄС, яку наразі обіймає іспанець Жозеп Боррель, традиційно перебуває в руках кандидатів від соціал-демократів, тоді як правоцентристська ЄНП очолює Європейську раду, Європарламент та Європейську комісію.

Втім ЄНП хоче надати Єврокомісії більшу роль в оборонній політиці, доручивши комісару з питань оборони виконувати роботу, яку зараз виконують як керівник дипломатії ЄС Жозеп Боррель, так і комісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідає за оборонну промисловість.

Тож документ пропонує створити посаду комісара з питань оборони.

"Ця роль дозволить краще координувати питання оборони в рамках компетенції ЄС, сприяти співробітництву і водночас забезпечити наявність оборонного бюджету ЄС у розмірі щонайменше 0,5% ВВП ЄС на додаток до національних бюджетів", - пояснюють у документі.

Інвестиції в оборонну промисловість

Інвестування 0,5% ВВП ЄС в оборону становитиме близько 100 мільярдів євро - стільки ж, за словами Бретона, Євросоюз повинен інвестувати в оборонну промисловість.

Акцентуючи увагу на необхідності збільшення інвестицій в оборонну промисловість і зменшення фрагментації армій, ЄНП пише, що наступний семирічний бюджет ЄС повинен "забезпечити ресурси для інновацій і задоволення наших військових потреб".