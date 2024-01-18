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В Европарламенте хотят упразднить должность главного дипломата ЕС: названа альтернатива

Франция, Четверг 18 января 2024 12:37
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В Европарламенте хотят упразднить должность главного дипломата ЕС: названа альтернатива Фото: в Европарламенте хотят упразднить должность главного дипломата ЕС (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Европейская народная партия (ЕНП), являющаяся крупнейшей политической партией в Европарламенте, в проекте своего предвыборного манифеста предлагает создать отдельный пост комиссара по обороне. Инициатива предусматривает трансформацию должности главного дипломата ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv.

Европейская народная партия, в которую также входит президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, традиционно выступает за инвестиции в европейскую и трансатлантическую оборонную промышленность и вооруженные силы.

Согласно проекту манифеста ЕНП на 2024 год, следующий состав Еврокомиссии должен полностью изменить подход к внешней и оборонной политике Евросоюза.

Партия предлагает трансформировать должность главного дипломата ЕС, которую в настоящее время занимает социалист Жозеп Боррель.

В то же время предлагается заменить ее на должность министра иностранных дел ЕС и назначить Совет европейской безопасности в его поддержку, "чтобы ЕС мог быстро реагировать на международные кризисы и последовательно выполнять свои внешнеполитические решения".

"Представители по внешней политике, которые до сих пор назначались социал-демократами, часто не справлялись со своими обязанностями", - говорится в документе.

Большая роль в оборонной политике

Должность главного дипломата ЕС, которую занимает испанец Жозеп Боррель, традиционно находится в руках кандидатов от социал-демократов, тогда как правоцентристская ЕНП возглавляет Европейский совет, Европарламент и Европейскую комиссию.

Впрочем, ЕНП хочет предоставить Еврокомиссии большую роль в оборонной политике, поручив комиссару по вопросам обороны выполнять работу, которую сейчас выполняют как руководитель дипломатии ЕС Жозеп Боррель, так и комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон, отвечающий за оборонную промышленность.

Поэтому документ предлагает создать должность комиссара по обороне.

"Эта роль позволит лучше координировать вопросы обороны в рамках компетенции ЕС, содействовать сотрудничеству и одновременно обеспечить наличие оборонного бюджета ЕС в размере не менее 0,5% ВВП ЕС в дополнение к национальным бюджетам", - объясняют в документе.

Инвестиции в оборонную промышленность

Инвестирование 0,5% ВВП ЕС в оборону составит около 100 миллиардов евро - столько же, по словам Бретона, Евросоюз должен инвестировать в оборонную промышленность.

Акцентируя внимание на необходимости увеличения инвестиций в оборонную промышленность и уменьшения фрагментации армий, ЕНП пишет, что следующий семилетний бюджет ЕС должен "обеспечить ресурсы для инноваций и удовлетворения наших военных нужд".

Последние инициативы Европарламента

Напомним, депутаты Европарламента согласовали текст проекта резолюции по Венгрии, где содержится призыв лишить страну права голоса в Совете ЕС. Документ будет рассмотрен уже на этой неделе.

Перед этим евродепутаты собрали необходимое количество подписей, а именно 120, под петицией по поводу лишения премьера Венгрии Орбана права голоса в Совете ЕС.

Накануне член Европарламента и бывший командующий Силами обороны Эстонии Рихо Террас заявил, что Запад должен приложить серьезные усилия, чтобы помочь Украине в войне с Россией.

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