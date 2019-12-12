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У Європарламенті вимагають негайної відставки прем'єра Мальти

Новини » Політика     12.12.2019 - 20:32
У Європарламенті вимагають негайної відставки прем'єра Мальти
Фото: Джозеф Мускат (flickr.com/partyofeuropeansocialists)

Відзначається, що Мускат може вплинути на розслідування вбивства журналістки

У Європарламенті заявили, що премьер-міністр Мальти Джозеф Мускат повинен негайно піти у відставку, щоб уникнути ризику політичного втручання у розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галичини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сім'я вбитої журналістки заявляє, що підозрює уряд Маската у втручанні в розслідування. Однак Мускат заперечує будь-які правопорушення.

Європейський парламент закликав лідерів країн ЄС зайняти певну позицію, заявивши, що місія законодавців визнала ситуацію на острові "тривожною".

"Затримка відставки Мускату являє собою серйозний ризик, реальний або передбачуваний. Возможнно розслідування буде скомпрометовано", - відзначають законодавці.

Законодавці також хочуть, щоб Європейська комісія розпочала переговори з мальтійською владою, які можуть призвести до санкцій за верховенство закону.

"Текст, який буде проголосований у середу, застерігає від "серйозних і постійних загроз верховенства закону, демократії та основних прав" на Мальті, в тому числі незалежності поліції і судової влади", - йдеться в повідомленні.

РБК-Україна писало, що 28 листопада, повідомлялося, що на Мальті вимагають відставки прем'єр-міністра Джозефа Муската після тижня "політичних відставок" в його уряді. На наступний день Мускат заявив, що негайно піде у відставку, але незабаром "переніс" своє рішення до середини січня.

Як відомо, на Мальті поновилося розслідування вбивства журналістки Дафни Каруани Галичини, яка загинула 16 жовтня 2017 року під час вибуху її автомобіля. За 15 днів до смерті журналістка подавала заяви в поліцію про те, що їй погрожують.

Підозрюваному у вбивстві журналістки на Мальті висунули обвинувачення Прем'єр-міністр Мальти подає у відставку
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