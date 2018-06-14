В Европарламенте шокированы выбором Грозного в качестве базы на ЧМ-2018

Президента ФИФА призывают способствовать освобождению правозащитника Оюба Титиева

В Европейском парламенте шокированы выбором Грозного (Чечня) в качестве тренировочной базы на время футбольного Чемпионата мира-2018 в России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В частности, журналист опубликовал письмо с подписями 36 евродепутатов в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором они выразили шок по поводу выбора Грозного в качестве одной из тренировочной баз во время ЧМ-2018.

Кроме того, евродепутаты призвали Инфантино использовать свое влияние для освобождения правозащитника Оюба Титиева, которого удерживают в СИЗО за хранение наркотиков. В январе российские правоохранители якобы изъяли у него 180 граммов марихуаны.

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that Grozny in #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Отметим, в Грозном на время ЧМ-2018 базируется футбольная сборная Египта.

Напомним, ранее сообщалось, что США предупреждают фанатов о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами РФ во время Чемпионата мира по футболу.