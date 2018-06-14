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В Европарламенте шокированы выбором Грозного в качестве базы на ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    14.06.2018 - 13:59
Фото: иллюстративное фото (fifa.com)
Фото: иллюстративное фото (fifa.com)

Президента ФИФА призывают способствовать освобождению правозащитника Оюба Титиева

В Европейском парламенте шокированы выбором Грозного (Чечня) в качестве тренировочной базы на время футбольного Чемпионата мира-2018 в России. Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

В частности, журналист опубликовал письмо с подписями 36 евродепутатов в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором они выразили шок по поводу выбора Грозного в качестве одной из тренировочной баз во время ЧМ-2018.

Кроме того, евродепутаты призвали Инфантино использовать свое влияние для освобождения правозащитника Оюба Титиева, которого удерживают в СИЗО за хранение наркотиков. В январе российские правоохранители якобы изъяли у него 180 граммов марихуаны.

 

Отметим, в Грозном на время ЧМ-2018 базируется футбольная сборная Египта.

Напомним, ранее сообщалось, что США предупреждают фанатов о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами РФ во время Чемпионата мира по футболу.

 

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Теги публикации: ЧМ-2018, Европарламент, Грозный  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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