У Європарламенті шоковані вибором Грозного в якості бази на ЧС-2018

Президента ФІФА закликають сприяти звільненню правозахисника Оюба Тітієва

В Європейському парламенті шоковані вибором Грозного (Чечня) в якості тренувальної бази на час футбольного Чемпіонату світу-2018 в Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, журналіст опублікував лист з підписами 36 євродепутатів на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно, в якому вони висловили шок з приводу вибору Грозного в якості однієї з тренувальної бази під час ЧС-2018.

Крім того, євродепутати закликали Інфантіно використати свій вплив для звільнення правозахисника Оюба Тітієва, якого утримують в СІЗО за зберігання наркотиків. У січні російські правоохоронці нібито вилучили у нього 180 грамів марихуани.

letter signed by 36 MEPs to the president of @FIFAcom Infantino expressing shock that Grozny in #Chechnya was authorized as one of the training bases for the #WorldCup & ask him to use his influence to get Oyub Titiev released. #Russia pic.twitter.com/b51NhcN7Zi — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 14, 2018

Відзначимо, в Грозному на час ЧС-2018 базується футбольна збірна Єгипту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США попереджають фанатів про можливість злому особистих гаджетів спецслужбами РФ під час Чемпіонату світу з футболу.