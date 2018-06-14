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У Європарламенті шоковані вибором Грозного в якості бази на ЧС-2018

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    14.06.2018 - 13:59
Фото: ілюстративне фото (fifa.com)
Фото: ілюстративне фото (fifa.com)

Президента ФІФА закликають сприяти звільненню правозахисника Оюба Тітієва

В Європейському парламенті шоковані вибором Грозного (Чечня) в якості тренувальної бази на час футбольного Чемпіонату світу-2018 в Росії. Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Зокрема, журналіст опублікував лист з підписами 36 євродепутатів на адресу президента ФІФА Джанні Інфантіно, в якому вони висловили шок з приводу вибору Грозного в якості однієї з тренувальної бази під час ЧС-2018.

Крім того, євродепутати закликали Інфантіно використати свій вплив для звільнення правозахисника Оюба Тітієва, якого утримують в СІЗО за зберігання наркотиків. У січні російські правоохоронці нібито вилучили у нього 180 грамів марихуани.

 

Відзначимо, в Грозному на час ЧС-2018 базується футбольна збірна Єгипту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США попереджають фанатів про можливість злому особистих гаджетів спецслужбами РФ під час Чемпіонату світу з футболу.

 

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Теги публікації: ЧМ-2018, Європарламент, Грозный  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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