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Интервью

ЧМ-2018: США предупреждают фанатов о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами РФ

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    13.06.2018 - 08:43
Фото: иллюстративное фото (fifa.com)
Фото: иллюстративное фото (fifa.com)

Контрразведка США призывает болельщиков не брать личные гаджеты с собой в Россию

Контрразведка США предупреждает футбольных болельщиков о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами Российской Федерации в ходе Чемпионата мира-2018. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не ошибитесь - любые данные об этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам", - заявил Эванина.

Сообщается, что заявление чиновника контрразведки вышло в связи с расследованием правоохранительных органов и конгрессменов о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США.

Напомним, ранее правозащитники предупредили украинцев об опасности поездки на ЧМ-2018 в Россию.  

 

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Теги публикации: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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