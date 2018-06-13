ЧМ-2018: США предупреждают фанатов о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами РФ

Контрразведка США призывает болельщиков не брать личные гаджеты с собой в Россию

Контрразведка США предупреждает футбольных болельщиков о возможности взлома личных гаджетов спецслужбами Российской Федерации в ходе Чемпионата мира-2018. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Национального центра контрразведки и безопасности США Уильяма Эванина.

"Если вы планируете взять с собой мобильный телефон, ноутбук или другое электронное устройство - не ошибитесь - любые данные об этих устройствах, особенно ваша личная информация, могут быть доступны российскому правительству или киберпреступникам", - заявил Эванина.

Сообщается, что заявление чиновника контрразведки вышло в связи с расследованием правоохранительных органов и конгрессменов о вмешательстве российских хакеров в выборы президента США.

Напомним, ранее правозащитники предупредили украинцев об опасности поездки на ЧМ-2018 в Россию.