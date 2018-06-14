Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по политзаключенному Сенцову

НовостиПолитика    14.06.2018 - 08:56
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)
Фото: иллюстративное фото (РБК-Украина)

Европарламент сегодня может принять резолюцию по Сенцову

В Европейском парламенте сегодня пройдут дебаты по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который удерживается в Российской Федерации. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте ЕП.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании пройдут дебаты, посвященные политзаключенному Сенцову, а также нарушению основных прав и свобод в России.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции. В частности, речь идет о возможном включении в такой обмен россиян, удерживаемых в Турции. Он также отметил, что, по словам президента Реджепа Эрдогана, президент РФ Владимир Путин "просто так ничего не отдает".

 

Европарламент сократит количество депутатов после Brexit
Теги публикации: Олег Сенцов, Европарламент  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь