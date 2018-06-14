В Европарламенте сегодня пройдут дебаты по политзаключенному Сенцову

Европарламент сегодня может принять резолюцию по Сенцову

В Европейском парламенте сегодня пройдут дебаты по украинскому политзаключенному Олегу Сенцову, который удерживается в Российской Федерации. Соответствующая повестка дня опубликована на сайте ЕП.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании пройдут дебаты, посвященные политзаключенному Сенцову, а также нарушению основных прав и свобод в России.

Напомним, ранее уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что обмен Сенцова и Кольченко может состояться при участии Турции. В частности, речь идет о возможном включении в такой обмен россиян, удерживаемых в Турции. Он также отметил, что, по словам президента Реджепа Эрдогана, президент РФ Владимир Путин "просто так ничего не отдает".