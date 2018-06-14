В Європарламенті сьогодні пройдуть дебати щодо політв'язня Сенцова

Європарламент сьогодні може ухвалити резолюцію щодо Сенцова
В Європейському парламенті сьогодні пройдуть дебати щодо українського політв'язня Олега Сенцова, який утримується в Російській Федерації. Відповідний порядок денний опубліковано на сайті ЕП.
Повідомляється, що на сьогоднішньому засіданні пройдуть дебати, присвячені політв'язню Сенцову, а також порушенню основних прав і свобод в Росії.
Нагадаємо, раніше уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв заявив, що обмін Сенцова і Кольченка може відбутися за участю Туреччини. Зокрема, мова йде про можливе включення в такий обмін росіян, утримуваних в Туреччині. Він також зазначив, що, за словами президента Реджепа Ердогана, президент РФ Володимир Путін "просто так нічого не віддає".