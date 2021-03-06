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В Европарламенте предлагают сделать "Северный поток-2" рычагом давления на РФ

Новина українською → Брюссель, Суббота 06 марта 2021 21:02
В Европарламенте предлагают сделать "Северный поток-2" рычагом давления на РФ Фото: "Северный поток-2" (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Мартин Вебер предложил превратить "Северный поток-2" на рычаг влияния на Россию. Он подчеркнул, что этот газопровод не отвечает интересам Европы.

Об этом говорится в интервью Вебера для немецкого издания Der Spiegel.

По его словам, "Северный поток-2" нужно сделать "рычагом влияния во внешней политике", если Евросоюзу не удастся заморозить строительство этого газопровода. По мнению Вебера, газопровод нужно "увязать с поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к совместной работе как партнеры, трубопровод не сможет работать в полном объеме. Тогда это будет ответственность Кремля", - пояснил он.

Вебер призвал Евросоюз действовать более уверенно в том, что касается внешней политики, подчеркнув, что Европа должна "отказаться от наивности" в отношениях с Россией и другими странами.

Напомним, руководитель Оператора ГТС Украины рассказал, что Киев разработал несколько сценариев на случай запуска "Северного потока-2". Украина уже знает, что будет делать, если Россия пустит газ в обход ее территории.

Добавим, глава немецкого МИД Хайко Маас называл завершения строительства "Северного потока-2" приоритетом для Берлина.

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