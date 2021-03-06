В Европарламенте предлагают сделать "Северный поток-2" рычагом давления на РФ

Глава ведущей фракции Европарламента Европейской народной партии Мартин Вебер предложил превратить "Северный поток-2" на рычаг влияния на Россию. Он подчеркнул, что этот газопровод не отвечает интересам Европы.

Об этом говорится в интервью Вебера для немецкого издания Der Spiegel .

По его словам, "Северный поток-2" нужно сделать "рычагом влияния во внешней политике", если Евросоюзу не удастся заморозить строительство этого газопровода. По мнению Вебера, газопровод нужно "увязать с поведением российского руководства".

"Если российское руководство не вернется к совместной работе как партнеры, трубопровод не сможет работать в полном объеме. Тогда это будет ответственность Кремля", - пояснил он.