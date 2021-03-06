ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Європарламенті пропонують зробити "Північний потік-2" важелем тиску на РФ

Новость на русском → Брюссель, Субота 06 березня 2021 21:02
У Європарламенті пропонують зробити "Північний потік-2" важелем тиску на РФ Фото: "Північний потік-2" (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Глава провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Мартін Вебер запропонував перетворити "Північний потік-2" на важіль впливу на Росію. Він наголосив, що цей газопровід не відповідає інтересам Європи.

Про це йдеться в інтерв'ю Вебера для німецького видання Der Spiegel.

За його словами, "Північний потік-2" потрібно зробити "важелем впливу у зовнішній політиці", якщо Євросоюзу не вдасться заморозити будівництво цього газопроводу. На думку Вебера, газопровід потрібно "прив'язати до поведінки російського керівництва".

"Якщо російське керівництво не повернеться до спільної роботи як партнери, трубопровід не зможе працювати у повному обсязі. Тоді це буде відповідальність Кремля", - пояснив він.

Вебер закликав Євросоюз діяти більш впевнено в тому, що стосується зовнішньої політики, наголосивши, що Європа має "відмовитися від наївності" у відносинах з Росією та іншими країнами.

Нагадаємо, керівник Оператора ГТС України розповів, що Київ розробив декілька сценаріїв на випадок запуску "Північного потоку-2". Україна вже знає, що буде робити, якщо Росія пустить газ в обхід її території.

Додамо, глава німецького МЗС Хайко Маас називав завершення будівництва "Північного потоку-2" пріоритетом для Берліна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2 Європарламент Російська Федерація
NEWS
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
Під загрозою локдауну. "Червона зона" розширюється, школи йдуть в онлайн: ситуація в Україні
DAILY
Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Соціолог Олексій Антипович: Україна знову потребує "гетьмана"