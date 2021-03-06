У Європарламенті пропонують зробити "Північний потік-2" важелем тиску на РФ

Глава провідної фракції Європарламенту Європейської народної партії Мартін Вебер запропонував перетворити "Північний потік-2" на важіль впливу на Росію. Він наголосив, що цей газопровід не відповідає інтересам Європи.

Про це йдеться в інтерв'ю Вебера для німецького видання Der Spiegel .

За його словами, "Північний потік-2" потрібно зробити "важелем впливу у зовнішній політиці", якщо Євросоюзу не вдасться заморозити будівництво цього газопроводу. На думку Вебера, газопровід потрібно "прив'язати до поведінки російського керівництва".

"Якщо російське керівництво не повернеться до спільної роботи як партнери, трубопровід не зможе працювати у повному обсязі. Тоді це буде відповідальність Кремля", - пояснив він.