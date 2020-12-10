ЕС оказывает беспрецедентную поддержку Украине в проведении децентрализации

Фото: Матти Маасикас (flickr.com European Committee of the Regions)

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Евросоюз предоставляет беспрецедентную поддержку нашей стране в проведении децентрализации. Он отметил успешность этой реформы.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

"По его словам, это одно из величайших достижений после Революции достоинства. Европейский союз предоставляет беспрецедентную поддержку Украине для проведения реформы. С 2016 года действует программа ULEAD, на которую выделено более 100 млн евро", - указано в сообщении.

Подчеркивается, что это одна из крупнейших программ поддержки в мире в сфере децентрализации, которая будет продолжаться до 2023 года.

Напомним, директор внешнеполитической службы ЕС Люк Девинь, ответственный за Восточное партнерство, заявил, что Украина успешно справилась с проведением децентрализации.

Как писало РБК-Украина, премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что реформа децентрализации - одна из самых успешных в Украине. По его словам, "гражданам стало проще достучаться до власти". По мнению Шмыгаля, общины стали "мощным инструментом с коротким расстоянием до власти".