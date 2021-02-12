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У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні

Новость на русском → Україна, П'ятниця 12 лютого 2021 17:44
У Європарламенті назвали одну з найуспішніших реформ в Україні Фото: Європарламент (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

Європейський парламент назвав одну з найуспішніших реформ в Україні - реформу децентралізації. Раніше ЄП схвалив доповідь щодо імплементації Україною Угоди про асоціацію з ЄС.

Про це повідомляє урядовий портал.

"Наголошено на ефективності впровадження реформи децентралізації, яку Євросоюз визначає як одну з найуспішніших в Україні та закликає завершити її шляхом широкого відритого діалогу між органами центральної та місцевої влади", - сказано у повідомленні.

При цьому ЄП закликав Європейську комісію уважно вивчити успішні практики реформи децентралізації в Україні та розглянути їх практичне впровадження в інших державах.

"Європарламент вітає досягнення України у проведенні реформи децентралізації; визнає підтримку U-LEAD та формування понад 1000 територіальних громад; позитивно оцінює кроки, прийняті з метою децентралізації державної влади та бюджетів через затвердження нормативно-правових актів та їх практичного впровадження", - вказано у доповіді.

Своєю чергою міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов заявив, що відомство сприятиме популяризації децентралізації та готове надати консультативну підтримку щодо особливостей впровадження.

Нагадаємо, глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявив, що Євросоюз надає безпрецедентну підтримку нашій державі у проведенні децентралізації.

Як писало РБК-Україна, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль підкреслював, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні.

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