ЄС почне відмовлятися від бензинових і дизельних авто з 2030 року

Як йдеться у пресрелізі ЄК, рішення ухвалене в рамках плану Fit for 55 - скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року від рівня 1990-го.

Сьогодні Європейська комісія запропонувала нові амбітні цілі щодо викидів CO2 для нових транспортних засобів великої вантажопідйомності (HDV) з 2030 року.

"Ці цілі допоможуть скоротити викиди CO2 у транспортному секторі - вантажівки, міські автобуси та автобуси далекого сполучення відповідають за понад 6% загальних викидів парникових газів (ПГ) ЄС і понад 25% викидів ПГ від автомобільного транспорту. Ці посилені стандарти викидів гарантуватимуть, що цей сегмент сектору автомобільного транспорту сприятиме переходу до мобільності з нульовими викидами та цілям ЄС щодо клімату та нульового забруднення", - йдеться у повідомленні ЄК.

Комісія пропонує поетапне запровадження суворіших стандартів викидів CO2 майже для всіх нових вантажівок із сертифікованими викидами CO2 порівняно з рівнями 2019 року, зокрема:

45% скорочення викидів з 2030 року;

65% скорочення викидів з 2035 року;

зменшення викидів на 90% з 2040 року.

Щоб стимулювати швидше розгортання автобусів з нульовим рівнем викидів у містах, Комісія також пропонує зробити всі нові міські автобуси з нульовими викидами з 2030 року.

Угода також включає проміжні цілі щодо скорочення викидів на 2030 рік: 55% для легкових автомобілів та 50% для легких вантажівок, а також нову методологію оцінки викидів CO2 протягом усього життєвого циклу транспортного засобу.

"Кожні два роки, починаючи з кінця 2025-го, комісія публікуватиме звіт з оцінкою прогресу на шляху до дорожньої мобільності з нульовим рівнем викидів", - сказано в комюніке Єврокомісії.

За угоду, досягнуту Єврокомісією із Радою ЄС у грудні 2022 року, проголосували 340 євродепутатів, 279 висловилися проти, 21 парламентар утримався.