ЄС почне відмовлятися від бензинових і дизельних авто з 2030 року

Єврокомісія на пленарній сесії 14 лютого проголосував за досягнення нульового викиду CO2 для нових легкових автомобілів та легких вантажівок до 2040 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.
Як йдеться у пресрелізі ЄК, рішення ухвалене в рамках плану Fit for 55 - скорочення викидів парникових газів на 55% до 2030 року від рівня 1990-го.
Сьогодні Європейська комісія запропонувала нові амбітні цілі щодо викидів CO2 для нових транспортних засобів великої вантажопідйомності (HDV) з 2030 року.
"Ці цілі допоможуть скоротити викиди CO2 у транспортному секторі - вантажівки, міські автобуси та автобуси далекого сполучення відповідають за понад 6% загальних викидів парникових газів (ПГ) ЄС і понад 25% викидів ПГ від автомобільного транспорту. Ці посилені стандарти викидів гарантуватимуть, що цей сегмент сектору автомобільного транспорту сприятиме переходу до мобільності з нульовими викидами та цілям ЄС щодо клімату та нульового забруднення", - йдеться у повідомленні ЄК.
Комісія пропонує поетапне запровадження суворіших стандартів викидів CO2 майже для всіх нових вантажівок із сертифікованими викидами CO2 порівняно з рівнями 2019 року, зокрема:
Щоб стимулювати швидше розгортання автобусів з нульовим рівнем викидів у містах, Комісія також пропонує зробити всі нові міські автобуси з нульовими викидами з 2030 року.
Угода також включає проміжні цілі щодо скорочення викидів на 2030 рік: 55% для легкових автомобілів та 50% для легких вантажівок, а також нову методологію оцінки викидів CO2 протягом усього життєвого циклу транспортного засобу.
"Кожні два роки, починаючи з кінця 2025-го, комісія публікуватиме звіт з оцінкою прогресу на шляху до дорожньої мобільності з нульовим рівнем викидів", - сказано в комюніке Єврокомісії.
За угоду, досягнуту Єврокомісією із Радою ЄС у грудні 2022 року, проголосували 340 євродепутатів, 279 висловилися проти, 21 парламентар утримався.
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