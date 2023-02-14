ЕС начнет отказываться от бензиновых и дизельных автомобилей с 2030 года

Как говорится в пресс-релизе Европарламента, решение принято в рамках плана Fit for 55 - сокращение выбросов парниковых газов на 55% к 2030 году от уровня 1990-го.

Комиссия представила законодательное предложение о пересмотре стандартов выбросов CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств. Целью предложения является содействие достижению климатических целей ЕС до 2030 и 2050 годов, возможность принести пользу гражданам и стимулировать инновации в технологиях с нулевыми выбросами.

Таким образом, депутаты Европарламента одобрили соглашение, достигнутое с Советом еще осенью прошлого года по пересмотру стандартов выбросов CO2 для новых автомобилей и фургонов в соответствии с повышенными климатическими амбициями Евросоюза.

"Новое законодательство устанавливает путь к нулевым выбросам CO2 для новых легковых автомобилей и легких коммерческих транспортных средств в 2035 году (цель для всего автопарка ЕС сократить выбросы CO2 от новых автомобилей и микроавтобусов на 100% по сравнению с 2021 годом)", - отмечается в сообщении.

Другими словами, с 2035 года регистрация новых бензиновых и дизельных автомобилей в ЕС будет запрещена.

Соглашение также включает промежуточные цели сокращения выбросов на 2030 год: 55% для легковых автомобилей и 50% для легких грузовиков, а также новую методологию оценки выбросов CO2 на протяжении всего жизненного цикла транспортного средства.

"Каждые два года, начиная с конца 2025 года, комиссия будет публиковать отчет с оценкой прогресса на пути к дорожной мобильности с нулевым уровнем выбросов", - говорится в коммюнике.

За это соглашение проголосовали 340 евродепутатов, 279 высказались против, 21 парламентарий воздержался.

Другие ключевые меры, предусмотренные принятым регламентом:

до 2025 года Комиссия представит методологию оценки и отчетности по выбросам CO2 в течение полного жизненного цикла легковых автомобилей и микроавтобусов, продаваемых на рынке ЕС, вместе с законодательными предложениями;

до декабря 2026 года Комиссия проведет мониторинг разрыва между предельными значениями выбросов и реальными данными о потреблении топлива и энергии, подготовит отчет о методологии корректировки удельных выбросов CO2 для производителей и предложит соответствующие дальнейшие мероприятия;

производители, ответственные за небольшие объемы производства за календарный год (от 1 тысячи до 10 тысяч новых легковых автомобилей или от 1 тысячи до 22 тысяч новых микроавтобусов), могут получить отсрочку до конца 2035 года (регистрирующие менее 1 тысячи новых транспортных средств на год, как и раньше, освобождаются от требований).

"Этот регламент поощряет производство транспортных средств с нулевым и низким уровнем выбросов. Он содержит амбициозный пересмотр целей до 2030 года и целевого показателя нулевого выброса к 2035 году, что имеет решающее значение для достижения климатической нейтральности к 2050 году. Эти цели создают ясность для автомобиляьной промышленности и стимулируют инновации и инвестиции для производителей автомобилей. Покупка и вождение автомобилей с нулевым уровнем выбросов станет дешевле для потребителей, а рынок подержанных автомобилей появится быстрее. Это делает экологическое вождение доступным для каждого", - подчеркнул Ян Уитема, евродепутат из Нидерландов.