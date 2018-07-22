Европарламент заморозил дотации партии Марин Ле Пен

Решение связано с подозрением партии в мошенничестве

Европейский парламент заморозил дотации французской оппозиционной партии Марин Ле Пен "Национальное объединение". Об этом сообщает Journal du dimanche.

Как сообщает издание, Европарламент решил заморозил дотации партии Марин Ле Пен в связи с подозрением в мошенничестве.

Как писало РБК-Украина, в июне Марин Ле Пен обязали вернуть Европарламенту 300 тыс. евро, выданных на зарплату помощникам.

Постановление стало следствием расследования Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), которое в 2016 году заявило, что Ле Пен "неоправданно заплатила" 298 497 евро за парламентскую помощь в период с декабря 2010 года по февраль 2016 года.

Парламент предупредил Ле Пен, что если деньги не будут возвращены до января 2017 года, они будут сняты с ее зарплаты.

Генеральный суд постановил, что деньги необходимо вернуть назад, потому что Ле Пен не смогла доказать, что "ее помощник выполнял фактическую работу для нее", согласно заявлению суда.

В свою очередь, лидер правой французской партии "Национальное собрание" Марин Ле Пен отвергла обвинения в фиктивном трудоустройстве помощника и собирается обжаловать решение Суда ЕС.