Європарламент заморозив дотації партії Марін Ле Пен

Рішення пов'язане з підозрою партії в шахрайстві

Європейський парламент заморозив дотації французькій опозиційній партії Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Про це повідомляє Journal du dimanche.

Як повідомляє видання, Європарламент вирішив заморозив дотації партії Марін Ле Пен в зв'язку із підозрою в шахрайстві.

Як повідомляло РБК-Україна, в червні Марін Ле Пен зобов'язали повернути Європарламенту 300 тис. євро, виданих на зарплату помічникам.

Постанова стала наслідком розслідування Європейського бюро по боротьбі з шахрайством (OLAF), яке в 2016 році заявило, що Ле Пен "невиправдано заплатила" 298 497 євро за парламентську допомогу у період з грудня 2010 року по лютий 2016 року.

Парламент попередив Ле Пен, що якщо гроші не будуть повернуті до січня 2017 року, вони будуть зняті з її зарплати.

Генеральний суд постановив, що гроші необхідно повернути назад, тому що Ле Пен не змогла довести, що "її помічник виконував фактичну роботу для неї", згідно із заявою суду.

У свою чергу, лідер правої французької партії "Національні збори" Марін Ле Пен відкинула звинувачення у фіктивному працевлаштуванні помічника і збирається оскаржити рішення Суду ЄС.