Європарламент закликає більше "донатити" для стабільного постачання зброї в Україну

Європарламент засуджує російську агресію проти України, а також її атаки на енергетику та цивільну інфраструктуру.

У Страсбурзі закликають Європейську комісію брати участь у стратегічній комунікації в державах-членах, щоб пояснити важливість оборони України для ширшої стабільності в Європі та забезпечити, щоб жителі ЄС були добре поінформовані про значення цієї допомоги як для суверенітету України, так і для миру та безпека в ЄС.

Крім того, у резолюції закликають жителів країн ЄС більше "донатити" на допомогу Україні, щоб забезпечити стабільність постачань озброєння.

"Європарламент вітає та схвалює громадські зусилля та громадські ініціативи краудфандингу (спільного фінансування, - ред.) в деяких державах-членах для забезпечення стабільного постачання зброї в Україну; заохочує подібні ініціативи в ЄС для сприяння солідарності та залученню громадськості до цієї важливої ​​справи", - йдеться у резолюції.

Крім того, Європарламент закликає країни ЄС негайно скасувати обмеження на використання західних систем озброєнь, наданих Україні, проти законних військових цілей на території Росії.

У резолюції наголошують, що обмеження перешкоджають України повною мірою здійснювати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом.

Голосування за резолюцію пройде на пленарній сесії парламенту у четвер, 19 вересня. Депутати в документі також висловлюють "глибокий жаль" щодо скорочення обсягів військової допомоги з боку держав-членів.