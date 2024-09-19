Європарламент закликає більше "донатити" для стабільного постачання зброї в Україну

Європарламент вітає громадські ініціативи у країнах ЄС, які допомагають для стабільного постачання зброї в Україну. ЄС закликають заохочувати такі ініціативи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на резолюцію Європарламенту.
Європарламент засуджує російську агресію проти України, а також її атаки на енергетику та цивільну інфраструктуру.
У Страсбурзі закликають Європейську комісію брати участь у стратегічній комунікації в державах-членах, щоб пояснити важливість оборони України для ширшої стабільності в Європі та забезпечити, щоб жителі ЄС були добре поінформовані про значення цієї допомоги як для суверенітету України, так і для миру та безпека в ЄС.
Крім того, у резолюції закликають жителів країн ЄС більше "донатити" на допомогу Україні, щоб забезпечити стабільність постачань озброєння.
"Європарламент вітає та схвалює громадські зусилля та громадські ініціативи краудфандингу (спільного фінансування, - ред.) в деяких державах-членах для забезпечення стабільного постачання зброї в Україну; заохочує подібні ініціативи в ЄС для сприяння солідарності та залученню громадськості до цієї важливої справи", - йдеться у резолюції.
Крім того, Європарламент закликає країни ЄС негайно скасувати обмеження на використання західних систем озброєнь, наданих Україні, проти законних військових цілей на території Росії.
У резолюції наголошують, що обмеження перешкоджають України повною мірою здійснювати своє право на самооборону згідно з міжнародним публічним правом.
Голосування за резолюцію пройде на пленарній сесії парламенту у четвер, 19 вересня. Депутати в документі також висловлюють "глибокий жаль" щодо скорочення обсягів військової допомоги з боку держав-членів.
Нагадаємо, що Європейський союз ввів понад 10 пакетів економічних санкцій проти Росії та Білорусі з початку повномасштабної війни в Україні.
Крім того, окремі країни члени надають українській армії військову допомогу, а ЄС фінансує частину наданої допомоги. В ЄС також створили фонди на підтримку України.
Також минулого року в ЄС започаткували ініціативу з забезпечення ЗСУ артилерійськими боєприпасами. Планувалося, що до березня 2024 року країни ЄС нададуть Україні мільйон снарядів. Проте постачання боєприпасів затримуються. Наприкінці серпня було відомо, що ЄС підготував для України 700 тисяч снарядів з обіцяного мільйона.
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