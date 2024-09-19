RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Европарламент призывает больше "донатить" для стабильных поставок оружия в Украину

Фото: Европарламент призывает больше "донатить" для помощи Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Европарламент приветствует общественные инициативы в странах ЕС, помогающие для стабильных поставок оружия в Украину. ЕС призывают поощрять подобные инициативы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию Европарламента.

Европарламент осуждает российскую агрессию против Украины, а также ее атаки на энергетику и гражданскую инфраструктуру.

В Страсбурге призывают Европейскую комиссию участвовать в стратегической коммуникации в государствах-членах, чтобы объяснить важность обороны Украины для более широкой стабильности в Европе и обеспечить, чтобы жители ЕС были хорошо проинформированы о значении этой помощи как для суверенитета Украины, так и для мира и безопасности. ЕС.

Кроме того, в резолюции призывают жителей стран ЕС больше "донатить" на помощь Украине, чтобы обеспечить стабильность поставок вооружения.

"Европарламент приветствует и одобряет общественные усилия и общественные инициативы краудфандинга (общего финансирования, - ред.) в некоторых государствах-членах для обеспечения стабильніх поставок оружия в Украину; поощряет подобные инициативы в ЕС для содействия солидарности и привлечения общественности к этой важной" , – говорится в резолюции.

Кроме того, Европарламент призывает страны ЕС немедленно отменить ограничения на использование западных систем вооружений, предоставленных Украине, против законных военных целей на территории России.

В резолюции отмечают, что ограничения препятствуют Украине в полной мере осуществлять свое право на самооборону в соответствии с международным публичным правом.

Голосование за резолюцию пройдет на пленарной сессии парламента в четверг, 19 сентября. Депутаты в документе также выражают "глубокое сожаление" о сокращении объемов военной помощи со стороны государств-членов.

 

 

Помощь от ЕС

Напомним, что Европейский союз ввел более 10 пакетов экономических санкций против России и Беларуси с начала полномасштабной войны в Украине.

Кроме того, отдельные страны-члены оказывают украинской армии военную помощь, а ЕС финансирует часть оказанной помощи. В ЕС также создали фонды для поддержки Украины.

Также в прошлом году в ЕС создали инициативу по обеспечению ВСУ артиллерийскими боеприпасами. Планировалось, что к марту 2024 года страны ЕС предоставят Украине миллион снарядов. Однако поставки боеприпасов задерживаются. В конце августа было известно, что ЕС подготовил для Украины 700 тысяч снарядов из обещанного миллиона.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЕвропарламентВоенная помощь