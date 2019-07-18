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Європарламент затвердив склад делегації асоціації з Україною

Новини » Політика    18.07.2019 - 09:59
Європарламент затвердив склад делегації асоціації з Україною
Фото: Європарламент (flickr.com european_parliament)

У делегацію в Парламентський комітет асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів

Європарламент затвердив склад делегації парламентського комітету асоціації з Україною. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайті Європарламенту.

У делегацію в Парламентський комітет асоціації ЄС-Україна увійшли 16 євродепутатів. Від групи Європейської народної партії в неї увійшли 5 депутатів: Траян Бассеску, Ісабель Бержумеа, Даніель Буда, Сандра Калніете, Андріус Кубіліус.

До складу делегації також увійшли від Прогресивного Альянсу Соціалістів і Демократів - Клара Добрев, Лешек Міллер; від "Оновити Європу" - Петрас Ауштревичус, Міхал Шимечка; від Зелених/Європейський Вільний Альянс - Мікулас Пекса, Віола Фон Крамон-Таубадель, від Європейських Консерваторів і Реформістів - Гельмут Геукін, Вітольд Ян Ващиковський.

Одним депутатом представлені група Ідентичності і Демократії (Жан-Поль Гарро), Конфедеративні Група Європейських Об'єднаних лівих - Нордичних Зелених Лівих (Анья Газекамп), депутати, що не приєдналися (Натан Гилль).

Ця делегація спільно з делегацією Верховної Ради створить Парламентський комітет асоціації Україна-ЄС. У його рамках здійснюється міжпарламентське співробітництво між Україною і Євросоюзом. Цей комітет збирається двічі в рік на засідання по черзі то в Брюсселі чи Страсбурзі, то у Київі або іншому українському місті.

Нагадаємо, Європарламент затвердив колишнього міністра оборони Німеччини Урсулу фон дер Ляйєн на посаду голови Єврокомісії.

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