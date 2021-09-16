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Европарламент утвердил доклад о пересмотре отношений ЕС и России: реакция Украины

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский парламент утвердил доклад литовского депутата, который рекомендует властям ЕС пересмотреть отношения с Россией. Украина приветствует такое решение.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы на брифинге.

По его словам, Украина положительно оценивает этот документ.

"Хороший документ. Приветствую принятие Европарламентом доклада о политических отношениях между ЕС и РФ", - сообщил он.

Кулеба отметил, что для Украины важно, что одним из главных подходов в вопросе отношений с РФ является невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству, пока РФ не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против ЕС, стран Восточного партнерства, к которому принадлежит и Украина.

А также пока территориальность Украины, Молдовы и Грузии не будет восстановлена в пределах международно признанных границ.

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ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраинаДмитрий Кулеба