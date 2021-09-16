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Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС та Росії: реакція України

Автор: Анастасія Рокитна

Європейський парламент затвердив доповідь литовського депутата, який рекомендує владі ЄС переглянути відносини з Росією. Україна вітає таке рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби на брифінгу.

За його словами, Україна позитивно оцінює цей документ.

"Гарний документ. Вітаю ухвалення Європарламентом доповіді щодо політичних відносин між ЄС та РФ", - повідомив він.

Кулеба зазначив, що для України важливо, що одним з головних підходів щодо відносин з РФ є неможливість повернення до нормальної співпраці, поки РФ не припинить агресивну політику та гібридну війну проти ЄС, країн Східного партнерства, до якого належить і Україна.

А також поки територіальність України, Молдови та Грузії не буде відновлено в межах міжнародно визнаних кордонів.

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ЕвросоюзРосійська ФедераціяУкраїнаДмитро Кулеба