Европарламент утвердил бюджет ЕС, который блокировали Польша и Венгрия

Европейский парламент сегодня, 16 декабря, одобрил бюджет Европейского союза на 2021-2027 годы. Семилетний бюджет ЕС поддержали 548 евродепутатов.

Об этом говорится на сайте Европарламента.

Против документа, который Совет Европейского союза согласовал еще 10 ноября, выступил 81 депутат Европарламента, еще 66 - воздержались от голосования.

Утвержденный бюджет составляет 1074,3 миллиарда евро. Также депутаты Европарламента поддержали перевод дополнительных 15 млрд евро на ключевые программы, в частности, наука, здравоохранение и зеленая экономика.

Бюджет ЕС также включает фонд восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Отметим, против принятия этого бюджета выступали Польша и Венгрия. Эти страны были против нового механизма распределения бюджетных средств между участниками ЕС, поэтому блокировали документ.

Напомним, в Польше даже заявляли, что новый бюджет ЕС может повлечь распад Европы.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе страны Евросоюза во время саммита договорились разблокировать проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы.