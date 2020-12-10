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Страны ЕС разблокировали план бюджета на 2021 год

Брюссель, Четверг 10 декабря 2020 21:43
Страны ЕС разблокировали план бюджета на 2021 год
Фото: флаг Евросоюза (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

Страны Евросоюза на саммите разблокировали проект бюджета ЕС на 2021 год. Он включает фонд восстановления экономики от последствий пандемии коронавируса.

Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Договорились по многолетнему плану бюджета и фонду восстановления. Теперь мы можем приступить к их реализации и восстановлению наших экономик", - сказал он.

Долгое время утверждение плана бюджета и фонда восстановления экономики блокировали Венгрия и Польша. Они были недовольны предложенным механизмом распределения бюджетных средств под контролем Брюсселем соблюдения верховенства права в странах ЕС.

Изначально проект бюджета на 2021-27 годы в размере 1,07 триллиона евро был согласован еще в июле. Также предусматривается создание фонда восстановления в размере 750 миллионов евро за счет выпуска еврооблигаций. Они должны быть погашены к 2052 году.

Напомним, на саммите стран ЕС сегодня также было утверждено продление экономических санкций против России за оккупацию Крыма. Санкции продлены на полгода.

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